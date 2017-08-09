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Какая погода ждет жителей Уфы во второй половине недели

9 августа 2017, 10:12
В пятницу и субботу ожидается небольшой дождь.

На этой неделе в целом погода будет теплой, но синоптики еще обещают дожди в пятницу, 11 августа, и в субботу, 12 августа.

В четверг, 10 августа, весь день погода будет ясной, следует из данных «Яндекс.Погода». Днем воздух прогреется до +18, +20, вечером столбик термометра упадет до +10, +11.

В пятницу, 11 августа, днем +20, +21, ясно. Вечером небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14, 16.

В субботу, 12 августа, днем – небольшой дождь, столбик термометра днем поднимется до - +19, +21, ночью упадет до - +13, +15.

В воскресенье, 13 августа, ожидается ясная погода. Днем - + 15, +19, ночью +10, +12.

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