Какая погода ждет жителей Уфы во второй половине недели

На этой неделе в целом погода будет теплой, но синоптики еще обещают дожди в пятницу, 11 августа, и в субботу, 12 августа.
В четверг, 10 августа, весь день погода будет ясной, следует из данных «Яндекс.Погода». Днем воздух прогреется до +18, +20, вечером столбик термометра упадет до +10, +11.
В пятницу, 11 августа, днем +20, +21, ясно. Вечером небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14, 16.
В субботу, 12 августа, днем – небольшой дождь, столбик термометра днем поднимется до - +19, +21, ночью упадет до - +13, +15.
В воскресенье, 13 августа, ожидается ясная погода. Днем - + 15, +19, ночью +10, +12.