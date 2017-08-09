mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Хамитов: Мы не можем тратить на лагеря десятки миллионов

9 августа 2017, 10:34
Глава республики с рабочим визитом посетил Благоварский район.

Накануне глава республики с рабочим визитом посетил детский оздоровительный лагерь «Солнышко» в Благоварском районе. Лагерь работает в летний сезон в три смены. В настоящее время здесь отдыхают 137 детей. Максимальная вместимость лагеря – 180 человек. Безопасность лагеря дополнительно обеспечивается системой видеонаблюдения, «тревожной кнопкой».

Хамитов осмотрел жилые корпуса, спортивные площадки, заглянул в столовую, пообщался с отдыхающими детьми. Из всего это глава сделал вывод, что лагерю нужна модернизация - ремонт корпусов, новая мебель. При этом Хамитов отметил:

– Мы не можем тратить на лагеря, которые работают по 60 дней в году, десятки миллионов рублей. Посчитайте, что нужно в первую очередь для нормального отдыха, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Также глава упомянул о важности программы финансирования подобных лагерей и подчеркнул, что им нужна особенная концепция.

– У нас в загородных лагерях ежегодно отдыхают почти 60 тысяч ребятишек, – сказал Рустэм Хамитов. – Эту систему нужно держать в порядке.

Материалы по теме
Ирек Ялалов назвал детские лагеря «местом для выживания детей»В детские лагеря отдыха Башкирии поставляли некачественные продуктыПочему в Башкирии ребенку с диабетом не дали отдохнуть в лагере
#Новости#Ольга Корзик#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48