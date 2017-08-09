Хамитов: Мы не можем тратить на лагеря десятки миллионов

Накануне глава республики с рабочим визитом посетил детский оздоровительный лагерь «Солнышко» в Благоварском районе. Лагерь работает в летний сезон в три смены. В настоящее время здесь отдыхают 137 детей. Максимальная вместимость лагеря – 180 человек. Безопасность лагеря дополнительно обеспечивается системой видеонаблюдения, «тревожной кнопкой».
Хамитов осмотрел жилые корпуса, спортивные площадки, заглянул в столовую, пообщался с отдыхающими детьми. Из всего это глава сделал вывод, что лагерю нужна модернизация - ремонт корпусов, новая мебель. При этом Хамитов отметил:
– Мы не можем тратить на лагеря, которые работают по 60 дней в году, десятки миллионов рублей. Посчитайте, что нужно в первую очередь для нормального отдыха, – подчеркнул Рустэм Хамитов.
Также глава упомянул о важности программы финансирования подобных лагерей и подчеркнул, что им нужна особенная концепция.
– У нас в загородных лагерях ежегодно отдыхают почти 60 тысяч ребятишек, – сказал Рустэм Хамитов. – Эту систему нужно держать в порядке.