Бизнесмен из Башкирии, обвиняющийся в гибели 12 человек, не признал вину

В ночь с 14 на 15 марта 2016 года в Стерлитамаке в помещении, где находилось 12 «клиентов» центра, произошёл пожар, и все, кто был внутри, погибли. Следователи смогли установить, что дверь в помещение была заперта на ключ, отсутствовали эвакуационный выход и пожарная сигнализация, у постояльцев просто не было шансов спастись, все они отравились продуктами горения.