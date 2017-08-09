Бизнесмен из Башкирии, обвиняющийся в гибели 12 человек, не признал вину

Накануне в Стерлитамаке состоялось первое судебное заседание по делу предпринимателя Алексея Чалых, который обвиняется в гибели людей, сгоревших в реабилитационном центре «Содействие» в марте прошлого года.
Напомним, что в материалах дела, которых набралось 14 томов, говорится, что Алексей Чалых организовал социальный центр для бездомных в январе 2015 года и получал от деятельности приюта деньги.
В ночь с 14 на 15 марта 2016 года в Стерлитамаке в помещении, где находилось 12 «клиентов» центра, произошёл пожар, и все, кто был внутри, погибли. Следователи смогли установить, что дверь в помещение была заперта на ключ, отсутствовали эвакуационный выход и пожарная сигнализация, у постояльцев просто не было шансов спастись, все они отравились продуктами горения.
Алексей предстал перед судом по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 219 и 238 Уголовного кодекса. Известно, что мужчина свою вину не признал. В беседе с корреспондентом ГТРК Башкортостан он отказался от комментариев.