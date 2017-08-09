mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Бизнесмен из Башкирии, обвиняющийся в гибели 12 человек, не признал вину

9 августа 2017, 14:55
Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Накануне в Стерлитамаке состоялось первое судебное заседание по делу предпринимателя Алексея Чалых, который обвиняется в гибели людей, сгоревших в реабилитационном центре «Содействие» в марте прошлого года.

Напомним, что в материалах дела, которых набралось 14 томов, говорится, что Алексей Чалых организовал социальный центр для бездомных в январе 2015 года и получал от деятельности приюта деньги.

В ночь с 14 на 15 марта 2016 года в Стерлитамаке в помещении, где находилось 12 «клиентов» центра, произошёл пожар, и все, кто был внутри, погибли. Следователи смогли установить, что дверь в помещение была заперта на ключ, отсутствовали эвакуационный выход и пожарная сигнализация, у постояльцев просто не было шансов спастись, все они отравились продуктами горения.

Алексей предстал перед судом по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 219 и 238 Уголовного кодекса. Известно, что мужчина свою вину не признал. В беседе с корреспондентом ГТРК Башкортостан он отказался от комментариев.

Материалы по теме
В Башкирии проанализируют причины, приведшие к гибели 12 человек на пожареВласти будут разбираться, как 12 человек оказались запертыми в небольшом помещенииВ Башкирии завершено расследование пожара, в котором погибло 12 человек
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48