В новом учебном году в России появится 55 тысяч новых школьных мест

- В этом году мы откроем 55 тысяч новых мест в школах, — сказала Васильева, напомнив, что всего к 2025 году заявлено об открытии 6,5 миллиона новых мест. Она также отметила, что ежегодный прирост школьников составляет порядка 400 тысяч человек, сообщают РИА Новости. Кроме того, Васильева сообщила, что ведомство рассматривает возможность реализовать отдельную программу по строительству сельских школ.