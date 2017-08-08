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В новом учебном году в России появится 55 тысяч новых школьных мест

8 августа 2017, 10:33
Об этом сообщила на встрече с журналистами глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Об этом сообщила на встрече с журналистами глава Минобрнауки Ольга Васильева, пишет Риа Новости.

- В этом году мы откроем 55 тысяч новых мест в школах, — сказала Васильева, напомнив, что всего к 2025 году заявлено об открытии 6,5 миллиона новых мест. Она также отметила, что ежегодный прирост школьников составляет порядка 400 тысяч человек, сообщают РИА Новости. Кроме того, Васильева сообщила, что ведомство рассматривает возможность реализовать отдельную программу по строительству сельских школ.

- Я думаю, что если будет возможность, мы будем говорить, а пока — мечтать о программе отдельной по строительству сельских школ, — сказала она.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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