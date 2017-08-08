В Башкирии чиновница подделывала справки ради сына - студента

Все это она делала для того, чтобы ее сына-студента признали малоимущим и он мог получить стипендию. За это время сын, не зная о нарушении закона, получил около 80 тысяч стипендии и потратил на личные нужды.
Следственным комитетом по Башкирии было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ и оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
За 6 месяцев 2017 года следственными органами СК России по РБ было возбуждено 54 уголовных дела в отношении глав муниципальных образований, из них в суд уже направлено 15.