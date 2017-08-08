Правительственная поддержка пивных компаний: глупость или коррупция?

Было ли понимание у республиканского правительства о том, что помогая пивным компаниям спаивать народ, оно усугубляет проблемы, связанные с алкоголизацией населения, увеличивает ущерб, связанный с пьянством, включая повышение бюджетных расходов в здравоохранении и вред от действий нетрезвых граждан. Я уже не говорю о разбитых судьбах, потерянном здоровье, гибели людей, что нельзя подсчитать деньгами. Или же кому-то хорошо заплатили за предоставление налоговых льгот? Но это неизвестно и для абсолютного большинства населения не интересно. А вот сам подход, предоставления финансовой помощи компаниям, спаивающих народ, при одновременном сокращении льгот населению, конечно возмущает.