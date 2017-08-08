Правительственная поддержка пивных компаний: глупость или коррупция?

В 2015 году Правительством Республики Башкортостан с целью предоставления государственной поддержки производителям пива был внесен законопроект, освобождающий производителей пива на три года от уплаты налога на имущества. И хотя многие депутаты были против, правительство пролоббировало принятие этого закона и с января 2016 года налоговые льготы пивным компаниям были предоставлены. Потери республиканского бюджета в соответствии с оценкой Минфина РБ составляют 135 миллионов рублей.
Согласно официальной позиции правительства, целью льгот является предоставление государственной поддержки производителям пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, для обеспечения их устойчивой работы.
Было ли понимание у республиканского правительства о том, что помогая пивным компаниям спаивать народ, оно усугубляет проблемы, связанные с алкоголизацией населения, увеличивает ущерб, связанный с пьянством, включая повышение бюджетных расходов в здравоохранении и вред от действий нетрезвых граждан. Я уже не говорю о разбитых судьбах, потерянном здоровье, гибели людей, что нельзя подсчитать деньгами. Или же кому-то хорошо заплатили за предоставление налоговых льгот? Но это неизвестно и для абсолютного большинства населения не интересно. А вот сам подход, предоставления финансовой помощи компаниям, спаивающих народ, при одновременном сокращении льгот населению, конечно возмущает.
Следует отметить, что республиканскую власть не смутило даже то, что данные льготы противоречат Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации. Так в плане мероприятий по реализации концепции указано, что целями реализации государственной политики, направленной на снижение потребления алкогольной продукции являются:
Вообще позиция республиканской власти очень интересна, сначала, за счет детей пенсионеров, инвалидов, она оказывает значительную государственную финансовую поддержку с целью увеличения потребления населением алкоголя, а затем в Башкортостане ГИББД за день задерживает до 130 пьяных водителей.
В Госсобрание уже второй раз подан законопроект, отменяющий налоговые льготы пивным компаниям. Автор законопроекта - депутат Рамиль Бигнов исходит из того, что отмена указанных льгот не только повысит доходы республиканского бюджета, но и окажет положительное влияние на здоровье нации.
Но при неофициальном общении с чиновниками, поступает информация о том, что существует некая команда сверху - максимально затянуть рассмотрение данного законопроекта, чтобы в будущем году льготы пивным компаниям не были отменены. Сложно сказать, правда ли это, или просто повод из-за упрямства затянуть рассмотрение отмены столь неоднозначных льгот. Но фактом является то, что рассмотрение данного законопроекта необоснованно затягивается. И получается, что бизнес-интересы пивных компаний для Правительства Республики Башкортостан более важны, чем интересы наших граждан.
Складывается впечатление, что бюджету 135 миллионов рублей совершенно не нужны, равно как и здоровье нашего народа республиканскую власть совершенно не волнует?