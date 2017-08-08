Покупаем квартиру: как выбрать лучшее время для сделки?

По мнению экспертов, рынок недвижимости, как и множество других рынков, активизируется весной и осенью – в это время предложений становится больше. Это связано с тем, что в апреле-мае и в сентябре-ноябре люди готовы тратить на поиск жилья своей мечты гораздо больше времени. Летом люди уезжают в отпуск, а зимой отмечают новогодние праздники. Другие участники рынка утверждают, что сезонность на рынке недвижимости – это утопия. Они отмечают, что покупателям лучше не рассчитывать на летние или зимние скидки, так как эти факторы в конечном счете практически не влияют на сохранность семейного бюджета.
В сфере загородной недвижимости существуют свои тенденции – здесь сезонная зависимость проявляется наиболее ярко. Лучшим временем для покупки такой недвижимости – лето. В это время под снегом не спрятаны недостатки самого участка и его окружения, а застройщики охотно идут на предоставление скидки. Распространены и весенние сделки: многие дачники хотят побыстрее купить дом или участок, чтобы начать благоустройство уже в первые дни лета. Однако сезонность влияет и на цену: чем ближе весна, тем дороже квадратные метры. Участники рынка недвижимости считают, что самые выгодные сделки можно совершить осенью – падает деловая активность и продавцы легче идут на скидки.
Что касается сделок на вторичном рынке то, по мнению экспертов, особо выгодных периодов нет. Весна и осень – это время высокой активности, когда предложений на рынке больше, соответственно чаще заключаются сделки. Но, как правило, на ценах это почти не сказывается.
Если вы планируете покупать квартиру в новостройке, то лучше всего, конечно, заключать сделку на ранней стадии строительства дома. Но застройщики часто предлагают покупателям выгодные программы и на более поздних этапах строительства. Очень часто эти предложения не зависят от времени года – строительные компании публикуют интересные предложения без привязки к конкретным датам. Такие программы можно рассмотреть на примере ГК «Госстрой».
Сегодня молодые семьи не хотят жить с родителями – лучше любить друг друга на расстоянии. Однако очень часто денег на покупку квартиры или даже на первый взнос для кредита нет. Большой популярностью в последнее время пользуется такая программа, как ипотека без первого взноса. ГК «Госстрой» с понимаем относится к такому положению дел, поэтому предусмотрела низкую процентную ставку по этой программе.
Есть семьи, которые уверены в своих финансовых возможностях. Однако сразу оплатить полную стоимость квартиры в силу тех или иных обстоятельств не получается. В таких случаях Госстрой предлагает оформить беспроцентную рассрочку. Главные преимущества такой сделки – отсутствие бумажной волокиты, оплат процентов, залогов и поручителей. Оформить рассрочку можно сроком от трех месяцев и до конца строительства с первоначальным взносом от 10%.
Вы хотите поменять свое существующее жилье на более просторное или поменять район? Для этого вам нужно продать старую квартиру. Теперь вам не нужно тратить много времени на поиски покупателя. На рынке недвижимости появилась новая услуга - трейд-ин. С помощью этой программы вы можете выгодно обменять свое вторичное жилье на новую квартиру комфорт – или бизнес-класса. На оставшуюся сумму можно использовать ипотечный кредит. Одним из первых программу обмена жилья на рынке Башкортостана предложила своим клиентам ГК "Госстрой".