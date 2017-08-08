Покупаем квартиру: как выбрать лучшее время для сделки?

По мнению экспертов, рынок недвижимости, как и множество других рынков, активизируется весной и осенью – в это время предложений становится больше. Это связано с тем, что в апреле-мае и в сентябре-ноябре люди готовы тратить на поиск жилья своей мечты гораздо больше времени. Летом люди уезжают в отпуск, а зимой отмечают новогодние праздники. Другие участники рынка утверждают, что сезонность на рынке недвижимости – это утопия. Они отмечают, что покупателям лучше не рассчитывать на летние или зимние скидки, так как эти факторы в конечном счете практически не влияют на сохранность семейного бюджета.