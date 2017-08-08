На похороны погибших при пожаре в Бирском районе выделено 180 тысяч рублей

Напомним, что пожар произошел в ночь на понедельник и в огне погибли хозяин дома с тремя детьми, его сестра и ее двое детей, 20-летний племянник и 82-летняя тётя. Все они находились на втором этаже сгоревшего дома. Трое их родственников спаслись. Ранее в следственном комитете сообщили, что тела погибших были сильно обгоревшими, в связи с этим было затруднено их опознание
На организацию похорон родственникам погибших была оказана материальная помошь.
- Для оказания финансовой помощи при организации похорон администрацией Бирского района выделено 100 тысяч рублей, администрацией сельского поселения Угузевский сельсовет - 50 тысяч рублей. Также выжившим пострадавшим, проживавшим в доме, из бюджета республики будет выделено по 10 тысяч рублей и также будет выделены средства на строительство дома, когда собственник дома согласует смету на строительство, - рассказали в пресс-службе Госкомитета ЧС по РБ.
В качестве причин и обстоятельств трагедии выдвигаются две версии: неисправная электропроводка и курение в постели одного из членов семьи.