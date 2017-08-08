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На похороны погибших при пожаре в Бирском районе выделено 180 тысяч рублей

8 августа 2017, 18:27
Сегодня в деревне Угузево Бирского района проходят похороны 9 погибших при страшном пожаре.

Напомним, что пожар произошел в ночь на понедельник и в огне погибли хозяин дома с тремя детьми, его сестра и ее двое детей, 20-летний племянник и 82-летняя тётя. Все они находились на втором этаже сгоревшего дома. Трое их родственников спаслись. Ранее в следственном комитете сообщили, что тела погибших были сильно обгоревшими, в связи с этим было затруднено их опознание

На организацию похорон родственникам погибших была оказана материальная помошь.

- Для оказания финансовой помощи при организации похорон администрацией Бирского района выделено 100 тысяч рублей, администрацией сельского поселения Угузевский сельсовет - 50 тысяч рублей. Также выжившим пострадавшим, проживавшим в доме, из бюджета республики будет выделено по 10 тысяч рублей и также будет выделены средства на строительство дома, когда собственник дома согласует смету на строительство, - рассказали в пресс-службе Госкомитета ЧС по РБ.

В качестве причин и обстоятельств трагедии выдвигаются две версии: неисправная электропроводка и курение в постели одного из членов семьи.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Общество
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