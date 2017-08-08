На похороны погибших при пожаре в Бирском районе выделено 180 тысяч рублей

Напомним, что пожар произошел в ночь на понедельник и в огне погибли хозяин дома с тремя детьми, его сестра и ее двое детей, 20-летний племянник и 82-летняя тётя. Все они находились на втором этаже сгоревшего дома. Трое их родственников спаслись. Ранее в следственном комитете сообщили, что тела погибших были сильно обгоревшими, в связи с этим было затруднено их опознание