«Медиакорсеть» вновь попала в тройку самых цитируемых СМИ Башкирии

Информационное агентство «Медиакорсеть» по итогам второго квартала этого года вошло в тройку самых цитируемых СМИ Башкирии. Рейтинг составила компания «Медиалогия». Как следует из исследования, «Медиакорсеть» заняла третье место, индекс цитируемости издания составил 78,43. На первом месте информационное агентство «Башинформ», индекс цитируемости которого составил 145,20. На втором месте – ГТРК Башкортостан с показателем 101,62.
Напомним, что по итогам первого полугодия этого года «Медиакорсеть» также была на третьем месте, но тогда индекс цитируемости составлял – 56,6.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Индекс цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.
Медиаэксперт, публицист, руководитель «Медиакорсеть» Шамиль Валеев считает, что рейтинг становится все более зрелым, а база данных, на которую он опирается, "все более соответствует званию адекватного национального рейтинга".
- Случайных пассажиров и так называемых безредакционных СМИ в нем практически нет, поэтому мы на него всецело ориентируемся. Наше место в рейтинге соответствует нашим ощущениям. Вызов нового цифрового времени заключается в том, что важно чувствовать повестку и говорить с аудиторией на одном языке. Пойманная нами интонация рассерженного горожанина является самой адекватной нынешнему времени.