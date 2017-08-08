«Медиакорсеть» вновь попала в тройку самых цитируемых СМИ Башкирии

- Случайных пассажиров и так называемых безредакционных СМИ в нем практически нет, поэтому мы на него всецело ориентируемся. Наше место в рейтинге соответствует нашим ощущениям. Вызов нового цифрового времени заключается в том, что важно чувствовать повестку и говорить с аудиторией на одном языке. Пойманная нами интонация рассерженного горожанина является самой адекватной нынешнему времени.