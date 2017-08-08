Когда выгоднее покупать квартиру?

Большой популярностью у покупателей со стабильным заработком, но пока не имеющих крупных сбережений пользуется ипотека без первого взноса. Несмотря на очевидные удобства, программа предусматривает низкую процентную ставку. Востребован на рынке и «трейд-ин», или обмен старого жилья на новое. Например, один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой», реализуя эту программу, избавляет своих клиентов от поисков покупателя для «вторички» и берет все эти хлопоты на себя. Среди главных плюсов трейд-ин – быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность использовать ипотечный кредит на оставшуюся сумму. При этом клиентам не нужно ждать продажи своей квартиры – ее можно сразу обменять на жилье комфорт- или бизнес-класса в понравившемся объекте ГК «Госстрой». Уверенные в собственных финансовых возможностях могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой.