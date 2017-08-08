Башкирия вошла в десятку регионов-лидеров по объемам ипотечных кредитов

- На приобретение строящегося жилья в среднем по России выдается 34% всей суммы ипотечных кредитов, - говорится в сообщении. - При этом в 10 регионах-лидерах эта доля превышает 40%. В этих регионах ипотечное кредитование оказывает большее влияние на развитие строительной отрасли и, за счет мультиплицирующего эффекта, стимулирует экономический рост в регионе.