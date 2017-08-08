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Башкирия вошла в десятку регионов-лидеров по объемам ипотечных кредитов

8 августа 2017, 12:55
Башкирия заняла седьмое место в ТОП-10 российских регионов по объемам ипотечного кредитования. Такие данные приводит по итогам полугодия Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Как следует из сообщения АИЖК, за полгода в Башкирии выдано ипотечных кредитов на 22 миллиарда рублей.

В тройке лидеров - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Здесь выдано кредитов на 103, 61 и 52 миллиарда рублей соответственно.

- На приобретение строящегося жилья в среднем по России выдается 34% всей суммы ипотечных кредитов, - говорится в сообщении. - При этом в 10 регионах-лидерах эта доля превышает 40%. В этих регионах ипотечное кредитование оказывает большее влияние на развитие строительной отрасли и, за счет мультиплицирующего эффекта, стимулирует экономический рост в регионе.

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#Новости#Башкирия#Ипотека#Наталья Кузнецова#Экономика
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