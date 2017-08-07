В Уфе задержали грабителя, нападавшего на женщин

По предварительным данным, около двух часов дня в дежурную часть позвонила 57-летняя женщина и сообщила, что на нее возле остановочного пункта напал мужчина, ударив кулаком по лицу, выхватил сумку с деньгами и телефоном. После чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма причиненного ущерба составила 16 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий установлен и задержан 31-летний ранее судимый местный житель. В ходе следствия выяснилось, что задержанный причастен еще к одному факту грабежа. Его жертвой стала 61-летняя уфимка, у которой также похитил сумку с личными вещами».