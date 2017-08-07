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В Уфе задержали грабителя, нападавшего на женщин

7 августа 2017, 11:54
Он крал у них сумки.

В Ленинском районе сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении уличных грабежей в отношении женщин задержан ранее судимый 31-летний житель Уфы.

По предварительным данным, около двух часов дня в дежурную часть позвонила 57-летняя женщина и сообщила, что на нее возле остановочного пункта напал мужчина, ударив кулаком по лицу, выхватил сумку с деньгами и телефоном. После чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма причиненного ущерба составила 16 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий установлен и задержан 31-летний ранее судимый местный житель. В ходе следствия выяснилось, что задержанный причастен еще к одному факту грабежа. Его жертвой стала 61-летняя уфимка, у которой также похитил сумку с личными вещами».

«В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж»» - говорится на сайте ведомства.

#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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