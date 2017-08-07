В Уфе 10 семей на Российской отказываются выселяться по решению суда

Дом на ул. Российской, 56 в ходе приватизации остался в республиканской собственности - на балансе Минзеимущества Башкирии. В 2015 году Верховный суд Башкирии вынес решение о том, что здание подлежит передать в муниципальную собственность, однако оно так и не было исполнено. Минземимущество передало его в ГУП «Управление административными зданиями» (УАС). Некоторым жителям дали возможность приватизировать свои квартиры: суд встал на их сторону с учетом большого стажа работы в ликвидированном институте, а также наличия семей с несколькими детьми. Остальные же, как решил суд, жить в этом доме не имеют права. Ильмира оказалась именно в числе этих людей.