В Уфе 10 семей на Российской отказываются выселяться по решению суда

Дом на ул. Российской, 56 до 2015 года находился на балансе Института проблем транспорта и энергетики. Его работники получали здесь квартиры по договору соцнайма.
- Мне дали квартиру по договору соцнайма в 2010 году, когда я работала в институте, получила здесь прописку и живу здесь все эти годы, - говорит 35-летняя Ильмира Ишмаева. - Однако затем институт был приватизирован, а затем ликвидирован. В рамках приватизации дом должен был отойти муниципалитету, однако этого не произошло.
Дом на ул. Российской, 56 в ходе приватизации остался в республиканской собственности - на балансе Минзеимущества Башкирии. В 2015 году Верховный суд Башкирии вынес решение о том, что здание подлежит передать в муниципальную собственность, однако оно так и не было исполнено. Минземимущество передало его в ГУП «Управление административными зданиями» (УАС). Некоторым жителям дали возможность приватизировать свои квартиры: суд встал на их сторону с учетом большого стажа работы в ликвидированном институте, а также наличия семей с несколькими детьми. Остальные же, как решил суд, жить в этом доме не имеют права. Ильмира оказалась именно в числе этих людей.
- Я сейчас обжалую решение суда уже в кассации, - рассказала Ильмира Медиакорсети. – Однако судебные приставы грозят мне выселением. На днях, когда я пришла с работы, у меня на двери висела повестка от приставов. Также я получила предупреждение о вскрытии помещения. Также мне приходят различные квитанции на имя других людей, то есть, скорее всего, в квартире, в которой я живу, уже прописаны другие люди.
Однако, как выяснилось, у приставов и собственников, тоже есть достаточные основания отстаивать свою правоту.
- Те граждане, которым не дали приватизировать свои квартиры, живут в этот доме незаконно, это подтверждено решениями судов, - пояснил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. - Что касается Ишмаевой, то она квартиру получила благодаря своему брату, который работал заместителем гендиректора того института. Конечно, теперь ей терять эту квартиру не хочется. В целом в доме осталось еще несколько квартир, по которым идут судебные процессы. Те граждане, по делам которым суд встал на их сторону, живут в своих квартирах, как и жили и смогли их приватизировать.