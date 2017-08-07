В Демском районе Уфы достроили школу для 825 детей

Строительство школы является существенным вкладом в развитие социальной инфраструктуры города. Глава республики Рустэм Хамитов проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Дема-8, известном также как «Серебряный ручей».
Ранее посетил и проинспектировал объект и глава столичной администрации Ирек Ялалов. В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на строительство выделено 757,301 млн рублей: 502,716,83 млн рублей из федерального бюджета, 254,585 млн рублей — из республиканского. Строительные работы в учреждении на сегодняшний день полностью завершены, в учебных кабинетах смонтирована мебель, выполнено благоустройство прилегающей территории.
Первых учеников школа примет в сентябре 2017 года. Общая площадь школы по проекту составила более 20 000 квадратных метров. В здании предусмотрены лифты, бассейн, два больших спортивных зала, актовый зал на 500 мест, а также стадион с волейбольными и баскетбольными площадками. Учебное заведение должно стать центром интеллектуального развития микрорайона.
Напомним, что микрорайон «Серебряный ручей» расположен в экологически чистом и живописном месте в Дёмском районе города Уфы. Микрорайон «Дема-8» сдан и полностью заселен. Для жителей уже функционирует поликлиника и детский сад на 224 места. В настоящий момент в микрорайоне «Дема-9» ЖК «Серебряный ручей» возводится 7 жилых домов, 3 из которых будут введены в эксплуатацию в 2017 году.