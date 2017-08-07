В Демском районе Уфы достроили школу для 825 детей

Напомним, что микрорайон «Серебряный ручей» расположен в экологически чистом и живописном месте в Дёмском районе города Уфы. Микрорайон «Дема-8» сдан и полностью заселен. Для жителей уже функционирует поликлиника и детский сад на 224 места. В настоящий момент в микрорайоне «Дема-9» ЖК «Серебряный ручей» возводится 7 жилых домов, 3 из которых будут введены в эксплуатацию в 2017 году.