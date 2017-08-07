В Башкирии с сентября увеличат размер детских пособий

В Башкирии с 1 сентября этого года планируется увеличение выплат детских пособий, сообщает сайт proural.info со ссылкой на заместителя министра труда и социальной политики РБ Татьяну Глухову.
Ожидается, что размер ежемесячного пособия (для многодетных семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет) на третьего и последующих детей увеличится на 1 тыс. руб. и составит примерно 4 тыс. руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи). Семьи студентов с детьми будут получать 3 тыс. руб. (Ранее эта выплата составляла 250 руб.). Кроме этого планируется увеличить базовые пособия малоимущим семьям.
На эти цели республике ежегодно необходимо 510,1 млн руб. дополнительных средств.
Сегодня социальной поддержкой в Башкирии пользуются 1,1 млн жителей, общая сумма выделенных в первом полугодии на соцподдержку средств составила более 8,5 млрд. рублей, из которых 2,2 млрд. ушли выплату детских пособий.