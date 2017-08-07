В Башкирии с сентября увеличат размер детских пособий

Ожидается, что размер ежемесячного пособия (для многодетных семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет) на третьего и последующих детей увеличится на 1 тыс. руб. и составит примерно 4 тыс. руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи). Семьи студентов с детьми будут получать 3 тыс. руб. (Ранее эта выплата составляла 250 руб.). Кроме этого планируется увеличить базовые пособия малоимущим семьям.