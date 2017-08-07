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В Башкирии фирму обязали рассчитаться с долгами по арендной плате за землю

7 августа 2017, 16:43
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о собственности.

В Кушнаренковском районе Башкирии после прокурорской проверки компания ООО «Флоэма-Агро» рассчиталась с долгами по арендной плате за пользование земельными участками, которые находились в госсобственности.

Как сообщается на сайте прокуратуры республики, прокуроры выяснили, что Комитет по управлению собственностью не принимает достаточных мер к должникам по арендной плате за земельные участки.

Так, «Флоэма-Агро» задолжало по двум договорам аренды 250 тыс. руб.

- Прокуратура района потребовала погасить образовавшийся долг и принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере пользования государственной собственностью, -отмечается в сообщении прокуратуры.

Фирма после проверки полостью рассчиталась по арендной плате.

Кроме этого прокуратура внесла представление в адрес руководителя Комитета по управлению собственностью с требованием принять необходимые меры и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

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