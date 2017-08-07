В Башкирии фирму обязали рассчитаться с долгами по арендной плате за землю

В Кушнаренковском районе Башкирии после прокурорской проверки компания ООО «Флоэма-Агро» рассчиталась с долгами по арендной плате за пользование земельными участками, которые находились в госсобственности.
Как сообщается на сайте прокуратуры республики, прокуроры выяснили, что Комитет по управлению собственностью не принимает достаточных мер к должникам по арендной плате за земельные участки.
Так, «Флоэма-Агро» задолжало по двум договорам аренды 250 тыс. руб.
- Прокуратура района потребовала погасить образовавшийся долг и принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере пользования государственной собственностью, -отмечается в сообщении прокуратуры.
Фирма после проверки полостью рассчиталась по арендной плате.
Кроме этого прокуратура внесла представление в адрес руководителя Комитета по управлению собственностью с требованием принять необходимые меры и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.