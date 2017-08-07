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Какие дома в Уфе останутся без воды на этой неделе

7 августа 2017, 10:30
МУП "Уфаводоканал" опубликовал график отключений воды в связи с проведением ремонтных работа на эту неделю - с 7 по 13 августа.

7 августа

Калининский район

с 10 до 16 часов - холодная вода - ул.Черниковская,89;

8 августа

холодная и горячая вода

10 до 21 часа

- ул.Ульяновых 46;

- ул.Кольцевая 48, 50, 52, 54/1, 56, 58;

- ул.Калинина 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31/1, 35, 35а, 37;

- ул.Архитектурная 5а;

- ул.Победы 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37;

- пер.Шкаповский 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 8/1, 10;

- ул.Победы 24, 37,;

Кировский район

холодная вода

с 11 часов до 17 часов

- ул.Бехтерева 2, 3/1, 4, 8/1, 9, 12;

9 августа

Кировский район

холодная вода

с 10 до 17 часов

- ул. Ленина 2, 3;

10 до 24 часов

- ул.К.Маркса 3/4,

- ул.Гоголя 1, 3, 5, 7, 2, 4, 8, 10, 12, 11, 16,

- ул.Тукаева 1, 1а, 3, 6, 12,

- ул.Лины Одена 8а, 9, 10, 11, 13,

- ул.Аульная 1, 5, 14, 16, 16б, 20, 26,

- ул.Верхняя Аульная 1, 5, 15, 17а, 25, 27, 29, 29а, 31, 20, 8, 20а, 30а, 32, 32а, 34а, 38а,

- ул.Средняя Республиканская 3/2, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 2/3, 4, 26, 31, 34, 36, 36а, 38,

- ул.Республиканская 7, 9, 26, 30,

- ул.Лины Одена 1, 10,

Демский район

холодная вода

с 11 часов 09 августа до 10 часов 10 августа

- ул.Центральная 1/2

10 августа

Кировский район

10 до 22 часов

холодная вода

- ул.Пугачева 120/1, 124, 128, 156в, 182а, 186, 250, 296, 300, 300/1, 300/2,

- ул.Бельская 6, 13/1, 13/2, 22, 25, 25а, 25д, 25/1, 2, 4, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 17б, 19, 25а, 27,

- пер.Прибельский 2, 4, 6, 8а, 8б, 10, 7, 9,

- ул. Прибельская 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 22а, 26, 28;

- ул.Пугачева 1, 1б, 1в, 1г, 1д, 15а, 15г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 118б, 120, 120а, 120б, 120в, 122б, 122в, 122, 124, 126, 132, 132в, 132д, 132г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1, 138, 140, 142, 142/1, 144/1, 144/2, 148, 156, 156б, 158, 162, 166, 168, 170, 172, 172/1, 174а, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 206, 232, 244, 244а, 244б, 314, 316, 318;

- ул.Пулеметная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

- ул.Нечаева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16,

- ул.Павловская 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 7/1,

- ул.Авиаторская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 29б, 33, 12, 16, 16а, 16б, 18а, 18б, 20, 20а,

- ул.Первопроходцев 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 14, 14а, 14б, 14г, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 40а, 42а, 44а, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 48а, 48б, 50а, 52а, 54а, 56а, 58а, 60а, 62а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 71б, 73, 73а, 73б.

- ул.Геологов 1, 19а, 19, 21, 21а, 22а, 7а, 7б, 11б, 11, 11а, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 23а, 25, 27, 31б, 31в, 37, 35, 33;

- ул.Глухариная 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

- ул.Геофизиков 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Калининский район

10 до 24 часов

- ул.Черниковская 32, 45, 45а, 47, 47а, 49,

- ул.Машиностроителей 17, 19, 21а

- ул.Коммунаров 3, 6, 8, 10,

- ул.Первомайская 87/1, 89, 91,

Орджоникидзевский район

с 10.00 10 августа 9 часов 11 августа

- ул. Тимашевская 10/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61б,

- ул. Ташкентская 1/1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1м, 1я, 2а, 2б, 2ж, 2з, 2к, 2л, 2м, 2ф, 3б, 3г, 3к, 3, 4, 4в, 5, 5в, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 67, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 125, 125б, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

- ул. Сумская 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1в, 1б, 1г, 3, 3а, 3б, 11, 17, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 85, 87, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2к, 2/1, 4/1, 4, 4/2, 6, 8, 12б, 14, 18, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46,

- ул. Таманская 3, 9, 29, 39, 41, 45, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/1, 4/2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 18а, 20/1, 20, 42, 44, 46, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72,

- ул. Курильская 1, 3, 11, 25, 29, 35, 56, 57, 65, 81, 81а, 83, 85, 93, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 129, 143, 1а, 4, 6, 8, 10, 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 124, 126, 128, 130А, 132, 134, 140, 144, 146, 148

- ул. Березниковская 11, 13, 25, 31, 35, 55, 57, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 34, 36, 48, 50, 52, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 80, 84,

- ул. Казбекская 19, 20, 21, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 66, 66а, 3а, 5а, 7а, 6а, 6б, 11а, 13а, 13б, 15а, 17а, 19а, 21а, 23а, 25а,

- ул. Балканская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 63, 67, 69а, 71, 75, 87, 89, 91, 93, 99, 103, 105, 111, 113, 115, 4, 6, 12, 31, 33, 35, 17, 20а, 22а, 26а, 24, 30, 43, 34, 53, 61, 63, 42, 44, 52, 58, 78, 95, 97, 103, 107, 104а, 110а,

- ул. Буздякская 10,

- ул. Горловая 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14,

- ул. Прокопьевская 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14,

- ул. Нальчиковая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

- ул. С. Ковалевской 5, 15, 17, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16,

- ул. Кумертауская 1, 5, 7, 11, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

- ул. Тернопольская 3, 9, 11, 13,

- ул. Андижанская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

- ул. Шахтинская 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16,

- ул.Сызранская 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16,

- ул. Тимашевская 3/1, 3/2, 61/1, 63/1, 128, 99б, 103,

- ул. Березниковская 46а,

- ул. Таманская 46,

- ул. Ташкентская 97,99.

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