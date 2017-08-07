Дольщики дома, строящегося на территории храма в Уфе, вышли на митинг

- Сейчас в отношении компании-застройщика АО «Строитель» введена процедура банкротства, внешнее управление. В этой процедуре производственная деятельность должника ведется. У нас на сегодняшний день есть имущество, чтобы достроить все три дома (еще дома на Летчиков и на Глинки), но, к сожалению, пока это только имущество, а не денежные средства. Сейчас ведется оценка имущества должника. В последующем у нас будет продажа. Вырученные средства мы сможем пустить на завершение строительства домов. Сроки я не могу назвать. Дело в том, что участников дела о банкротстве очень много, каждый соблюдает лишь свои интересы.