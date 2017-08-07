Дольщики дома, строящегося на территории храма в Уфе, вышли на митинг

Накануне в Уфе на площади перед ДК «Химиков» состоялся митинг дольщиков дома, который строится на улице Ферина, 15/1, сообщила радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе.
Строительство 17-ти этажного дома, который находится на территории Богородско-Уфимского храма РПЦ, прекратилось в 2015 году. В отношении застройщика АО «Строитель» запущена процедура банкротства.
Всего в митинге приняли участие около 60 человек. Они требовали от властей решить их проблему.
Как видно на фото, которые опубликовали участники митинга в официальной группе в вк, они стояли с плакатами: «Ферина, 15/1 Мы в беде, власть помоги», «Остановите беспредел на рынке новостроек», «Судите воров-застройщиков, помогите обманутым дольщикам», «Дом не построили, деньги разворовали, виноватых нет» и др.
Некоторые дольщики заявили о готовности повеситься на «раме своего недостроенного дома», при этом на груди у них будет висеть «табличка с именами ответственных лиц», сообщает СобКор02.ру.
В завершении дольщики подписали резолюцию из 9 пунктов. В список включены требования о завершении строительства дома, проверке деятельности руководителей компании-застройщика, о ведении уголовной и материальной ответственности для должностных лиц, которые выдают разрешение на строительство, осуществляют надзор и контроль в области долевого строительства и т.д. Резолюцию они намерены направить президенту, в Госдуму, Федеральное собрание, главе РБ, правительству РБ, администрации Уфы и Горсовету.
Также участники митинга направили обращение президента России с просьбой «обязать Главу Республики Башкортостан взять под свой личный контроль завершение строительства объекта по строительному адресу» и «поручить Следственному комитету РФ расследовать факт банкротства застройщика при наличии признаков преднамеренного банкротства».
Внешний управляющий АО «Строитель» Ляйсян Насырова уточнить сроки завершения строительства дома не смогла.
- Сейчас в отношении компании-застройщика АО «Строитель» введена процедура банкротства, внешнее управление. В этой процедуре производственная деятельность должника ведется. У нас на сегодняшний день есть имущество, чтобы достроить все три дома (еще дома на Летчиков и на Глинки), но, к сожалению, пока это только имущество, а не денежные средства. Сейчас ведется оценка имущества должника. В последующем у нас будет продажа. Вырученные средства мы сможем пустить на завершение строительства домов. Сроки я не могу назвать. Дело в том, что участников дела о банкротстве очень много, каждый соблюдает лишь свои интересы.
По словам госпожи Насыровой, правительство республики и администрация города знают об этой проблеме и «заинтересованы в том, чтобы все достроить».
- И правительство республики, и администрация города, и администрация района заинтересованы, чтобы все достроить. Мы неоднократно проводим оперативные совещания и в правительстве, и в городе, и в районе, на которых поднимаются вопросы по этим объектам. На сегодняшний день по Ферина город ищет нового застройщика, - сказала Ляйсан Насырова.