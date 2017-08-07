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Банк УРАЛСИБ проводит акцию «10% кэшбэк на первые 3 покупки»

7 августа 2017, 07:40
Для участия в акции необходимо подать заявку на оформление кредитной карты на сайте Банка или в интернет-банке, получить карту и использовать ее для совершения операций в период действия акции.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» проводит акцию «10% кэшбэк на первые 3 покупки», участвовать в которой могут клиенты, оформившие кредитную карту на сайте Банка или через интернет-банк i.bankuralsib.ru.

В период с 1 по 29 сентября 2017 года на карточный счет участника будут начислены денежные средства 10% от суммы первых трех операций, совершенных по карте, но не более 2000 рублей.

Более подробно об условиях акции можно узнать на сайте Банка.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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