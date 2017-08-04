Житель Башкирии убил женщину из ревности

В правоохранительные органы республики обратились родственники о безвестном исчезновении 46-летней жительницы Туймазинского района. Как сообщает пресс-служба следкома республики, спустя несколько дней тщательных поисков выяснилось, что к ЧП причастен 54-летний местный житель.
Он был задержан. После его допроса было обнаружено тело потерпевшей, закопанное в огороде злоумышленника. По версии следствия, 13 июля 2017 года 46-летняя жительница села Кандры Туймазинского района употребляла спиртное в гостях у 54-летнего односельчанина. В ходе употребления спиртного между ними возникла ссора на почве ревности. Мужчина избил гостью, а потом нанес несколько ударов по голове стеклянной кружкой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Желая уйти от ответственности, злоумышленник вынес тело в огород и закопал.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается»- говорится на сайте Следственного комитета.