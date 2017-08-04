Житель Башкирии убил женщину из ревности

Он был задержан. После его допроса было обнаружено тело потерпевшей, закопанное в огороде злоумышленника. По версии следствия, 13 июля 2017 года 46-летняя жительница села Кандры Туймазинского района употребляла спиртное в гостях у 54-летнего односельчанина. В ходе употребления спиртного между ними возникла ссора на почве ревности. Мужчина избил гостью, а потом нанес несколько ударов по голове стеклянной кружкой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Желая уйти от ответственности, злоумышленник вынес тело в огород и закопал.