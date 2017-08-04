В Уфе двое мужчин решили ночью переплыть Уфимку

Сотрудники уфимской Службы спасения 112 накануне спасли двух мужчин, которые решили переплыть Уфимку.
- Около половины первого ночи в городскую службу спасения поступила информация о том, что в реке Уфе течением уносит двух мужчин. Спасателями Поисково-спасательного отряда столицы с середины реки, практически в километре от указанного заявителем места, пловцы были извлечены из воды. После оказания помощи мужчины 1979 и 1982 г.р. были отпущены домой.
В управлении сообщают, что это не первый случай, когда люди, будучи слишком самоуверенными, решают на спор переплыть реку.
Служба спасения предупреждает, что купаться ночью весьма опасно: в темное время суток очень сложно сориентироваться на местности, выбрав неверное направление.
- Вы можете уплыть дальше от берега, либо же плыть в середине водоема, думая, что пробираетесь к суше, напрасно тратя последние силы. А на необорудованном, "диком" пляже, какой и выбрали двое мужчин, к тому же припрятано множество неприятных «сюрпризов»: неровное, с ямами и рытвинами дно, коряги, водоросли, мусор и пр. Шансы, что вас увидят, придут на помощь или вызовут ее, минимальны. Поэтому рекомендуем вам воздержаться от ночного отдыха на воде, дождаться утра и пойти на официальный пляж, где сможете вдоволь поплавать под присмотром спасателей, - говорится в официальном сообщении группы.