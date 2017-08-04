В Уфе двое мужчин решили ночью переплыть Уфимку

- Вы можете уплыть дальше от берега, либо же плыть в середине водоема, думая, что пробираетесь к суше, напрасно тратя последние силы. А на необорудованном, "диком" пляже, какой и выбрали двое мужчин, к тому же припрятано множество неприятных «сюрпризов»: неровное, с ямами и рытвинами дно, коряги, водоросли, мусор и пр. Шансы, что вас увидят, придут на помощь или вызовут ее, минимальны. Поэтому рекомендуем вам воздержаться от ночного отдыха на воде, дождаться утра и пойти на официальный пляж, где сможете вдоволь поплавать под присмотром спасателей, - говорится в официальном сообщении группы.