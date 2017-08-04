В Москве должники делают попытки убрать кредитора с рынка парковки

Граждане довели до сведения депутата, пишут «Новые известия», что с 17 июня 2017 года их гаражи многократно подвергались попыткам захвата людьми, одетыми в черную форму и разгрузочные жилеты. И если ранее с рейдерами удавалось бороться при помощи полиции, то 15 июля для захвата парковок прибыла примерно сотня людей кавказской внешности. Они были вооружены цепями, ломами, монтировками и представлялись как сотрудники ГУП "Дирекция гаражного строительства". При этом сотрудники ОМВД «Замоскворечья», вызванные к месту происшествия, не предприняли ни одной попытки к задержанию налетчиков, а люди, сопротивлявшиеся захвату арендованных ими машино-мест, после этого боятся выходить на улицу.
Предполагается, что органы полиции уведомили, что таким радикальным методом решается конфликт между двумя предприятиями - "МЭК" (подрядчика) со своим заказчиком - ГУП «ДГС города Москвы». Как объяснил журналистам руководитель холдинга «МЭК» Александр Купчин, еще в 2011 году компания одержала победу в открытом конкурсе на право эксплуатации примерно 70 тысяч машино-мест, которые являются собственностью столицы. Но множество паркингов оказалось в плохом состоянии, ряд из них был подтоплен, другие не достроены. При этом власти ничего не делали для исправления ситуации. В итоге приняли решение о передаче гаражей в пользование «МЭК» на условии, что компания сама займется ремонтом объектов. В итоге, за шестилетний период на содержание и ремонтные работы холдинг «МЭК» выделил около 650 миллионов рублей. А вернуть их за счет сдачи машино-мест не смог, поскольку согласно договору все денежные поступления от аренды мест направлялись в ГУП, который должен был оплачивать издержки «МЭК». Однако там долги перед холдингом оплачивать не пожелали. А в 2014 году ситуация развернулась по-новому. Куратором ГУПа был назначен Батайкин, заместитель главы департамента градостроительной политики Москвы. Он дал обещание вернуть все задолженности позже, так как финансовое состояние ГУПа было плохим, а пока решил продолжить использовать техническую поддержку «МЭКа» за их же счет.
Однако за три года работы Батайкина ничего не изменилось – долги только увеличились, а «оздоровлением» ГУПа так никто и не занялся. Отношения партнеров тоже пришли в упадок, переговоры по поводу возврата долга прекратились. ГУП стал массово разрывать договор с партнером, тем самым стремясь убрать собственного кредитора с рынка. При таком подходе к управлению ГУП давно стал бы банкротом, но в 2016 году правительство выделило субсидию в сумме четырех миллиардов рублей. Только эти средства направили не на выплату долга и восстановление предприятия, а в очередной раз были поделены между чиновниками и «сговорчивыми» кредиторами.
Кроме этого, не так давно депутат Госдумы Черкесов отправил в Генпрокуратуру и Счетную палату запрос с просьбой проверить, куда направили субсидии в ГУП «ДГС». Так что конфликт находится в самом разгаре.