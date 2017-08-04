В Москве должники делают попытки убрать кредитора с рынка парковки

Предполагается, что органы полиции уведомили, что таким радикальным методом решается конфликт между двумя предприятиями - "МЭК" (подрядчика) со своим заказчиком - ГУП «ДГС города Москвы». Как объяснил журналистам руководитель холдинга «МЭК» Александр Купчин, еще в 2011 году компания одержала победу в открытом конкурсе на право эксплуатации примерно 70 тысяч машино-мест, которые являются собственностью столицы. Но множество паркингов оказалось в плохом состоянии, ряд из них был подтоплен, другие не достроены. При этом власти ничего не делали для исправления ситуации. В итоге приняли решение о передаче гаражей в пользование «МЭК» на условии, что компания сама займется ремонтом объектов. В итоге, за шестилетний период на содержание и ремонтные работы холдинг «МЭК» выделил около 650 миллионов рублей. А вернуть их за счет сдачи машино-мест не смог, поскольку согласно договору все денежные поступления от аренды мест направлялись в ГУП, который должен был оплачивать издержки «МЭК». Однако там долги перед холдингом оплачивать не пожелали. А в 2014 году ситуация развернулась по-новому. Куратором ГУПа был назначен Батайкин, заместитель главы департамента градостроительной политики Москвы. Он дал обещание вернуть все задолженности позже, так как финансовое состояние ГУПа было плохим, а пока решил продолжить использовать техническую поддержку «МЭКа» за их же счет.