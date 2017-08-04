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В Башкирии на реконструкцию вентиляции в Курултае выделят 73 миллиона

4 августа 2017, 18:20
Деньги будут выделены из бюджета республики.

Государственное казенное учреждение республики «Хозяйственное управление» по итогам тендера 25 августа отберет компанию, с которой заключит контракт на ремонт системы вентиляции и кондиционирования в административном здании по улице Заки Валиди, 46. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. В этом здании находится Государственное собрание – Курултай республики.

Работы должны быть завершены к 25 декабря 2018 года. В техническом задании оговаривается, что работы должны вестись в ночное время: с 20.00 до 07.00 по уфимском у времени. Работы должны включать ежедневную уборку помещений по завершению работ, перестановку крупногабаритного имущества.

Начальная цена – 72,93 млн руб. Источник финансирования контракта – бюджет республики.

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#Новости#Башкирия#Ольга Корзик#Экономика
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