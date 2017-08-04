В Башкирии на реконструкцию вентиляции в Курултае выделят 73 миллиона

Работы должны быть завершены к 25 декабря 2018 года. В техническом задании оговаривается, что работы должны вестись в ночное время: с 20.00 до 07.00 по уфимском у времени. Работы должны включать ежедневную уборку помещений по завершению работ, перестановку крупногабаритного имущества.