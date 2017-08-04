УРАЛСИБ начал выплату страхового возмещения вкладчикам «Межтопэнергобанка»

Заявления от вкладчиков ПАО «Межтопэнергобанк» будут приниматься с 03.08.2017 по 03.08.2018 (включительно). Выплата возмещения осуществляется в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, за вычетом встречных требований к вкладчику, но не более 1,4 млн рублей.