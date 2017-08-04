mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимцы променяли бумажные книги на электронные

4 августа 2017, 15:00
В этом году электронных книг куплено почти в четыре раза больше, чем в прошлый.

Как сообщает Ufa-Room, по данным аналитиков Яндекс.Деньги, уфимцы начали покупать больше электронных книг, чем бумажных в книжных офлайн и интернет-магазинах. С января по июль 2017 года электронных книг заказали в три раза больше, чем купили бумажных.

В текущем году уфимцы оплатили в 3,8 раза больше покупок электронных книг, чем за тот же период прошлого 2016 года.

В среднем в магазинах Уфы жители расходуют около 325 рублей за раз, в интернет-магазинах – 1180 рублей. Самый маленький средний чек – за электронные книги составил 237 рублей.

Материалы по теме
Книги Мустая Карима появятся в аудио-форматеУфимец до смерти избил автора книги из-за ее содержанияВ Уфе 29 апреля книги изобразят с помощью танцев
#Новости#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48