Уфимцы променяли бумажные книги на электронные

Как сообщает Ufa-Room, по данным аналитиков Яндекс.Деньги, уфимцы начали покупать больше электронных книг, чем бумажных в книжных офлайн и интернет-магазинах. С января по июль 2017 года электронных книг заказали в три раза больше, чем купили бумажных.
В текущем году уфимцы оплатили в 3,8 раза больше покупок электронных книг, чем за тот же период прошлого 2016 года.
В среднем в магазинах Уфы жители расходуют около 325 рублей за раз, в интернет-магазинах – 1180 рублей. Самый маленький средний чек – за электронные книги составил 237 рублей.