Уфимцы променяли бумажные книги на электронные

Как сообщает Ufa-Room, по данным аналитиков Яндекс.Деньги, уфимцы начали покупать больше электронных книг, чем бумажных в книжных офлайн и интернет-магазинах. С января по июль 2017 года электронных книг заказали в три раза больше, чем купили бумажных.