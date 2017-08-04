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Прогноз погоды на выходные в Башкирии: дожди и грозы

4 августа 2017, 09:48
Воздух прогреется до +28.

В Башкирии в ближайшие выходные ожидаются дожди с грозами, следует из данных Башгидромета.

Так, в субботу 5 августа, температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28°. Местами небольшие кратковременные дожди, по северу республики до умеренных, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.

В воскресенье, 6 августа, характер погоды существенно не изменится. Также по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 23-28°.

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