Прогноз погоды на выходные в Башкирии: дожди и грозы

Так, в субботу 5 августа, температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28°. Местами небольшие кратковременные дожди, по северу республики до умеренных, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.