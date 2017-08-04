День военно-воздушных сил в Башкирии обернулся пьяной аварией

Росгвардейцы приняли решение последовать за ним, так как он создавал угрозу участникам дорожного движения. Спустя несколько секунд водитель-нарушитель допустил столкновение автомобилем «Хендай Старэкс», после чего покинул салон и стал провоцировать другого водителя на конфликт — пытался открыть дверь, бил по стеклу, нецензурно выражался в его адрес. Увидев подошедших к участникам автоаварии сотрудников Росгвардии, водитель «Дэу Нексии» сел за руль своего автомобиля и скрылся с места ДТП. В ходе преследования правоохранители остановили машину. За рулем находился 28-летний житель Стерлитамакского района. От него, и от его 31-летнего пассажира исходил резкий запах алкоголя. Оба задержанных были доставлены в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования, которое подтвердило опьянение. Нарушители переданы в отдел полиции для дальнейшей работы.