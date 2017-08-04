Банк УРАЛСИБ увеличил ипотечный портфель более чем на 30% с начала года

В июле Банк УРАЛСИБ обновил максимальные уровни 2017 года по объему выданных ипотечных кредитов. Объем ипотечных кредитов, выданных Банком за июль, превысил 2 млрд рублей. Прирост ипотечных объемов относительно июньских показателей составил 13%.
Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа. По итогам 7 месяцев 2017 года общий объём выдач ипотечных кредитов составил 9,9 млрд рублей.
Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – минимальный уровень ставок по кредитам составляет 9,9%. В мае 2017 года УРАЛСИБ вошел в Топ-3 ипотечных кредитов, наиболее популярных у заемщиков, в июле – в Топ-10 самых востребованных ипотечных кредитов по итогам 2 квартала 2017 года. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России. Более подробную информацию об условиях ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единого технологического решения для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.