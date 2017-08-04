Банк УРАЛСИБ увеличил ипотечный портфель более чем на 30% с начала года

Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – минимальный уровень ставок по кредитам составляет 9,9%. В мае 2017 года УРАЛСИБ вошел в Топ-3 ипотечных кредитов, наиболее популярных у заемщиков, в июле – в Топ-10 самых востребованных ипотечных кредитов по итогам 2 квартала 2017 года. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России. Более подробную информацию об условиях ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка