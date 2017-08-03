mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в больнице живет женщина, которая не знает, кто она и откуда

3 августа 2017, 14:17
В уфимской городской больнице № 21 уже полтора месяца находится женщина, которая не может сказать, кто она. Она называет только свое имя, и больше ничего.

Женщина была обнаружена прохожими в районе поселка Юматово и доставлена в больницу скорой помощью с подозрением на инсульт. Называет себя Фарузой. Ее осмотрели психиатр, невролог, психотерапевт. Острой сосудистой патологии и психических заболеваний у нее не обнаружено.

На вид ей около 50 лет. Внешне ухожена, не агрессивна, на вопросы отвечает односложно, обслуживает себя сама. Но имена родственников и места жительства не называет, в пространстве и времени не ориентируется.

Сейчас женщина находится в отделении эндокринологии. Сотрудники больницы просят всех, кто располагает информацией о пациентке, помочь ей найти ее родственников и знакомых.

Материалы по теме
Школьница из Башкирии пропала, катаясь на велосипедеВ Белорецке пропала школьница, идут розыскиВ Башкирии без вести пропала целая семья
#Новости#Уфа#Больница#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48