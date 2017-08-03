В Уфе в больнице живет женщина, которая не знает, кто она и откуда

Женщина была обнаружена прохожими в районе поселка Юматово и доставлена в больницу скорой помощью с подозрением на инсульт. Называет себя Фарузой. Ее осмотрели психиатр, невролог, психотерапевт. Острой сосудистой патологии и психических заболеваний у нее не обнаружено.
На вид ей около 50 лет. Внешне ухожена, не агрессивна, на вопросы отвечает односложно, обслуживает себя сама. Но имена родственников и места жительства не называет, в пространстве и времени не ориентируется.
Сейчас женщина находится в отделении эндокринологии. Сотрудники больницы просят всех, кто располагает информацией о пациентке, помочь ей найти ее родственников и знакомых.