В сети кинокомплексов "Планета Кино" появилась новая акция

Сеть кинокомплексов «Планета кино» приглашает Вас увидеть самые яркие киноновинки. Да, в августе в кино будет круто! Особенно, если смотреть его, получив 25% от стоимости билета в подарок! А при следующем посещении подарить этот билет кассиру и получить взамен скидку 25% на билет фильма того же формата*.