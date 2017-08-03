В сети кинокомплексов "Планета Кино" появилась новая акция

Сеть кинокомплексов «Планета кино» приглашает Вас увидеть самые яркие киноновинки. Да, в августе в кино будет круто! Особенно, если смотреть его, получив 25% от стоимости билета в подарок! А при следующем посещении подарить этот билет кассиру и получить взамен скидку 25% на билет фильма того же формата*.
Скидкой можно воспользоваться: для билетов, купленных в период с 26.06.17 по 31.07.2017 г., начиная с 01.08.2017, для билетов, купленных с 1 августа – на следующий день после посещения сеанса.
Акция действует на ВСЕ фильмы, даже ограниченные меморандумом кинопрокатчика до 31 августа 2017г.
Акция не суммируется с другими акциями, действующими в сети.