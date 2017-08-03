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В Башкирии будут готовить профессиональных стартаперов

3 августа 2017, 13:05
В Уфимского нефтяном университете (УГНТУ) запускают кафедру магистратуры по созданию стартапов. Открыт набор желающих обучаться по данной программе.

Как сообщили в центре технологического предпринимательства УГНТУ, новая магистратура призвана помочь молодым экономистам и инженерам разработать собственный инновационный продукт и вывести его на рынок.

В рамках курса, будет изучаться теория экономики, управления и маркетинга. Также будущих бизнесменов будут учить находить общий язык с инвесторами и партнерами, разбираться в специфике рынка и его трендах.

- В этом им помогут не только лекции и семинары, но и руководители – менторы, персональные тьюторы, мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных экспертов, а также программа-акселератор инновационных проектов в ТЭК, - говорится в сообщении. - Курсовые и дипломные работы студентов будут реализацией их собственных бизнес-проектов. Кроме того, учащимся окажут содействие в поиске потенциальных инвесторов или грантовых средств, необходимых для реализации их проектов.

Обучение начнется осенью. Сейчас на эту специальность подано 13 заявок, набор продолжается.

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#Новости#Бизнес#Высшее образование#Наталья Кузнецова#Экономика
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