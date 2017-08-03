В Башкирии будут готовить профессиональных стартаперов

Как сообщили в центре технологического предпринимательства УГНТУ, новая магистратура призвана помочь молодым экономистам и инженерам разработать собственный инновационный продукт и вывести его на рынок.
В рамках курса, будет изучаться теория экономики, управления и маркетинга. Также будущих бизнесменов будут учить находить общий язык с инвесторами и партнерами, разбираться в специфике рынка и его трендах.
- В этом им помогут не только лекции и семинары, но и руководители – менторы, персональные тьюторы, мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных экспертов, а также программа-акселератор инновационных проектов в ТЭК, - говорится в сообщении. - Курсовые и дипломные работы студентов будут реализацией их собственных бизнес-проектов. Кроме того, учащимся окажут содействие в поиске потенциальных инвесторов или грантовых средств, необходимых для реализации их проектов.
Обучение начнется осенью. Сейчас на эту специальность подано 13 заявок, набор продолжается.