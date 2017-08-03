Уфимские бизнесмены полетят в Сирию, чтобы рассказать о товарах Башкирии

Уфимские предприниматели полетят в Сирию для того, чтобы представить производственные товары республики на 59-Международной выставке в Дамаске, об этом Медиакорсети сообщил Азамат Губайдуллин, предприниматель, руководитель управленческого сообщества при программе главы республики.
- Предложение полететь в Сирию к нам поступило после выставки Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге от представителей минэкономразвития. Мы согласились. Свои товары, идеи, бизнес-проекты мы будем представлять бесплатно. Сама поездка оплачивается предпринимателями. Хотим познакомиться с потенциалом сирийских бизнесменов, - рассказал специалист.
Азамат Губайдуллин уточнил, что при положительных результатах поездки возможна ответная поездка сирийских бизнесменов в нашу республику.
Как стало известно Медиакорсети, на выставку поедут пока три уфимских предпринимателя, представляющих строительную, нефтеперерабатывающую и машиностроительную отрасли.
- К примеру, на выставке расскажем о новых материалах для нефтепроводов, которыми уже пользуются «Лукойл» и «Роснефть», газовых факелах.
По словам Губайдуллина, безопасность башкирским предпринимателям обещала обеспечить сирийская сторона.
- Да, регион непростой. Понятно, какая там сейчас тяжелая ситуация. Но у Сирийской республики есть потенциал, есть возможности. Вполне возможно, мы договоримся о взаимовыгодном сотрудничестве.
Делегация пробудет в Дамаске 4 дня с 16-19 августа. В настоящее время ведется поиск желающих представить свой товар на выставке.
- Мы ждем специалистов по консалтингу, сельскому хозяйству и другим, самым разным областям, говорит Губайдуллин.
Напомним, 2 июля в Дамаске произошел теракт, в результате которого погибло 20 человек. Большинство из них погибло при взрыве заминированного авто на площади Тахрир, где было повреждено 56 припаркованных автомобилей, а также фасады трех жилых зданий.