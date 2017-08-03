Уфимские бизнесмены полетят в Сирию, чтобы рассказать о товарах Башкирии

- Предложение полететь в Сирию к нам поступило после выставки Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге от представителей минэкономразвития. Мы согласились. Свои товары, идеи, бизнес-проекты мы будем представлять бесплатно. Сама поездка оплачивается предпринимателями. Хотим познакомиться с потенциалом сирийских бизнесменов, - рассказал специалист.