Хамитов предложил выплачивать молодым специалистам на селе по 500 тысяч

- В первую очередь будем помогать тем, кто успешно ведёт сельское хозяйство. Там, где эффективности нет, где заработная плата низкая, где выработка на одного работающего невысокая – помощь будет минимизирована. В случае невыполнения целевых показателей будем возвращать субсидии. Такая практика у нас уже есть. В прошлом году было возвращено 45 млн рублей, в первом полугодии этого года – более 50 млн рублей.