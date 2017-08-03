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Хамитов предложил выплачивать молодым специалистам на селе по 500 тысяч

3 августа 2017, 15:08
Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что поддержка молодых специалистов на селе должна быть более существенной. В частности он предложил увеличить сумму единовременной выплаты выпускникам вузов и колледжей до 500 тысяч рублей.

О необходимости увеличить сумму единовременной выплаты Хамитов заявил на расширенном заседании в Минсельхозе республики, сообщает пресс-служба главы региона. При этом он подчеркнул, что она будет иметь целевой характер. Например, на приобретение или строительство жилья в сельской местности, а также на продолжение обучения.

- В первую очередь будем помогать тем, кто успешно ведёт сельское хозяйство. Там, где эффективности нет, где заработная плата низкая, где выработка на одного работающего невысокая – помощь будет минимизирована. В случае невыполнения целевых показателей будем возвращать субсидии. Такая практика у нас уже есть. В прошлом году было возвращено 45 млн рублей, в первом полугодии этого года – более 50 млн рублей.

В соответствии с постановлением Правительства России те, кто претендует на государственную поддержку, не должны иметь долгов перед бюджетом по налогам, сборам и штрафам. В этом году многие сельхозпроизводители, не обеспечившие вовремя выполнение этих требований, субсидии не получили.

Особая задача – закрепление на селе молодых специалистов. Предлагаю увеличить сумму господдержки в виде единовременных выплат до 500 тысяч рублей выпускникам вузов и колледжей. При этом она будет иметь целевой характер, например, на приобретение или строительство жилья в сельской местности, а также на продолжение обучения. То есть произвольно тратить эти деньги нельзя, - отметил Хамитов.

Однако не уточнил о конкретных планах по реализации идеи выплат.

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