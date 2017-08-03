Директор школы в Уфе прокомментировала скандал с поборами

Сегодня, 3 августа, на телеканале ГТРК Башкортостан вышел сюжет о том, что директор уфимской школы № 71 Ольга Алексеева предложила родителям школьника, которые отказались покупать рабочие тетради, перевести ребенка в другую школу, сообщает ГТРК Башкортостан. Эти рабочие тетради не входят в основную школьную программу. Родителям необходимо купить всего 4 тетради - две по одному предмету. Стоимость одной тетради – 700 руб., итого родителям необходимо заплатить – 2,8 тыс. руб.
Мама мальчика Евгения Киваева сообщает, что у ее семьи нет средств на их покупку.
Она отметила, что «добровольные взносы» обходятся родителям в копеечку. За прошлый год она отдала уже более 7 тыс. руб.
- Почему мы должны нести нужды школы именно на родительских плечах? Почему мы должны оплачивать эти тетради? Почему кто-то не исполняет свои обязанности прямые и не включает их в список учебно-образовательной программы? - говорит в сюжете Евгения Киваева.
С этим вопросом она уже обратилась в прокуратуру. Сегодня следственный комитет по Башкирии инициировал доследственную проверку по факту должностных правонарушений.
«Медиакорсеть» созвонилась с директором школы и попросила дать разъяснения по этому поводу. Ольга Алексеева пояснила, что, если родители не купят рабочие тетради, никаких проблем у ребенка не возникнет.
- Рабочие тетради – это учебные издания, содержащие практические задания и упражнения, которые способствуют закреплению материала. Рабочие тетради – это самостоятельный вид учебных изданий, который не является обязательным элементом образовательного процесса. Они предназначены для одноразового индивидуального использования. Они не могут использоваться в школьных библиотеках многократно, как учебники на возвратной основе, поэтому рабочие тетради не были включены в приказ образовательной организации, утверждающей перечень учебников. Помните, контурные карты использовал только один ученик, такая же ситуация с этими тетрадями. Все учебники ребенку выдали. Никаких проблем у него 1 сентября не возникнет, - сказала Ольга Алексеева.