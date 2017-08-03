Директор школы в Уфе прокомментировала скандал с поборами

- Рабочие тетради – это учебные издания, содержащие практические задания и упражнения, которые способствуют закреплению материала. Рабочие тетради – это самостоятельный вид учебных изданий, который не является обязательным элементом образовательного процесса. Они предназначены для одноразового индивидуального использования. Они не могут использоваться в школьных библиотеках многократно, как учебники на возвратной основе, поэтому рабочие тетради не были включены в приказ образовательной организации, утверждающей перечень учебников. Помните, контурные карты использовал только один ученик, такая же ситуация с этими тетрадями. Все учебники ребенку выдали. Никаких проблем у него 1 сентября не возникнет, - сказала Ольга Алексеева.