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В Башкирии в этом году 1 сентября праздничных линеек в школах не будет

2 августа 2017, 12:50
В школах Башкирии торжественные линейки по поводу начала нового учебного года начнутся 2 или 4 сентября. Конкретную дату каждая школа будет определять самостоятельно. Это связано с тем, что в 1 сентября в республике будет отмечаться мусульманский праздник Курбан-Байрам.

Как пояснили Медиакорсети в минобразования республики, официально учебный год начнется в Башкирии 1 сентября, как и по всей стране. Каникулы продлены не будут. Но торжественные линейки из-за Курбан-байрама пройдут в другой день.

- В связи с тем, что 1 сентября наша республика будет праздновать Курбан-байрам, школы вправе провести торжественные линейки на 2 или 4 сентября, - пояснила начальник отдела общего образования минобразования Жанна Миникеева. - Решение о том, когда именно проводить линейки, школы будут принимать самостоятельно. Дополнительных документов от министерства образования для этого не потребуется.

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#Новости#Башкирия#Образование#Наталья Кузнецова#Общество
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