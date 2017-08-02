В Башкирии в этом году 1 сентября праздничных линеек в школах не будет

- В связи с тем, что 1 сентября наша республика будет праздновать Курбан-байрам, школы вправе провести торжественные линейки на 2 или 4 сентября, - пояснила начальник отдела общего образования минобразования Жанна Миникеева. - Решение о том, когда именно проводить линейки, школы будут принимать самостоятельно. Дополнительных документов от министерства образования для этого не потребуется.