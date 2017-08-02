В Башкирии 26-летний мужчина получил ножевое ранение от ровесника-ревнивца

Случай произошел в одном из увеселительных заведений Белорецка. Потерпевший заговорил с девушкой. Её приятелю это не понравилось и тогда конфликт между мужчинами перешел в драку, в ходе которой парень нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Потерпевшего доставили в больницу.