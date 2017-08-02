В Башкирии 26-летний мужчина получил ножевое ранение от ровесника-ревнивца

30 июля 26-летнему мужчине были нанесены ножевые ранения в ночном клубе на почве ревности, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Случай произошел в одном из увеселительных заведений Белорецка. Потерпевший заговорил с девушкой. Её приятелю это не понравилось и тогда конфликт между мужчинами перешел в драку, в ходе которой парень нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Потерпевшего доставили в больницу.
Подозреваемый признал свою вину. На него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».