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В Башкирии 26-летний мужчина получил ножевое ранение от ровесника-ревнивца

2 августа 2017, 12:18
На молодого человека возбуждено уголовное дело.

30 июля 26-летнему мужчине были нанесены ножевые ранения в ночном клубе на почве ревности, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Случай произошел в одном из увеселительных заведений Белорецка. Потерпевший заговорил с девушкой. Её приятелю это не понравилось и тогда конфликт между мужчинами перешел в драку, в ходе которой парень нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Потерпевшего доставили в больницу.

Подозреваемый признал свою вину. На него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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