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Синоптики сообщают, что в Уфе до конца недели сохранятся дожди

2 августа 2017, 11:41
Воздух прогреется до +27 градусов.

В Уфе на этой неделе сохранится дождливая погода, следует из данных «Яндекс.Погода».

Так, 3 августа, в четверг дождь ожидается ночью. Температура воздуха ночью составит +17, 19 градусов. Днем - до +22, +25.

В пятницу, 4 августа, утром небольшой дождь, днем пасмурно, воздух прогреется до +24, +26 градусов, ночью температура составит - +16, 18.

В субботу, 5 августа, днем ясно, вечером и ночью – небольшой дождь. Днем - +25, +27, ночью - +17, 18.

В воскресенье, 6 августа, утром небольшой дождь, днем малооблачно. Температура днем - + 24, 26, ночью - +15, 17.

#Новости#Ольга Корзик#Город
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