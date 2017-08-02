Синоптики сообщают, что в Уфе до конца недели сохранятся дожди

В Уфе на этой неделе сохранится дождливая погода, следует из данных «Яндекс.Погода».
Так, 3 августа, в четверг дождь ожидается ночью. Температура воздуха ночью составит +17, 19 градусов. Днем - до +22, +25.
В пятницу, 4 августа, утром небольшой дождь, днем пасмурно, воздух прогреется до +24, +26 градусов, ночью температура составит - +16, 18.
В субботу, 5 августа, днем ясно, вечером и ночью – небольшой дождь. Днем - +25, +27, ночью - +17, 18.
В воскресенье, 6 августа, утром небольшой дождь, днем малооблачно. Температура днем - + 24, 26, ночью - +15, 17.