Насколько подорожали ЖКУ в Башкирии и куда пойдут собранные деньги

Стала дороже и горячая вода, так как ее стоимость разбивается на две части – тепловую энергию и воду для ее приготовления. Как сообщает пресс-служба мэрии, «У МУП «УИС» подогрев подорожал с 1845,28 до 1978,32 рубля за Гкал, компонент холодная вода выросла в цене с 22,21 до 23,77 рублей (постановление ГК РБ по тарифам №837 от 20.12.2016). У «БашРТС» подогрев подорожал с 1902,23 до 1978,32 рублей за Гкал, стоимость воды также с 22,21 до 23,77 за кубометр (постановление ГК РБ по тарифам №840 от 20.12.2016).