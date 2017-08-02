Насколько подорожали ЖКУ в Башкирии и куда пойдут собранные деньги

Этим летом традиционно снова выросли тарифы на коммунальные услуги, в том числе на канализацию, воду, тепловую и электрическую энергию.
«Холодная вода подорожала с 22,21 до 23,77 рублей за кубометр (постановление ГК РБ по тарифам №656 от 15.12.2016), канализация – с 20,47 до 23,82 рублей за кубометр.
Тепловая энергия для потребителей МУП «УИС» подорожала с 1845,28 до 1978,32 рублей за Гкал (постановление ГК РБ по тарифам №835 от 20.12.2016), для клиентов «БашРТС» — с 1902,23 до 1978,32 рублей за Гкал (постановление ГК РБ по тарифам №836 от 20.12.2016)».
Стала дороже и горячая вода, так как ее стоимость разбивается на две части – тепловую энергию и воду для ее приготовления. Как сообщает пресс-служба мэрии, «У МУП «УИС» подогрев подорожал с 1845,28 до 1978,32 рубля за Гкал, компонент холодная вода выросла в цене с 22,21 до 23,77 рублей (постановление ГК РБ по тарифам №837 от 20.12.2016). У «БашРТС» подогрев подорожал с 1902,23 до 1978,32 рублей за Гкал, стоимость воды также с 22,21 до 23,77 за кубометр (постановление ГК РБ по тарифам №840 от 20.12.2016).
Электроэнергия выросла в цене с 2,74 до 2,87 рублей за кВтч, и с 1,92 до 2,01 рублей за кВтч в домах с электроплитами (постановление ГК РБ по тарифам №561 от 12.12.2016)». Как отметили в БашРТС, «Рост цен связан с потреблением энергоресурсов при производстве, а так же индексации цен».
Как рассказали Медиакорсети в пресс-службе БашРТС, на рост тарифов влияет износ тепловых сетей, который находится на высоком уровне и требует соответствующих вложений. Поэтому тариф включает инвестиционную составляющую на обновления сетей.
- Закладываемые средства идут на их ремонт, и с каждым годом объёмы ремонтов увеличиваются, - уточнили в компании.