mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

"Искра IMAX" открыл продажи на фильм "Валериан и город тысячи планет"

2 августа 2017, 13:11
Только до 9 августа включительно скидка на билеты составит 30%! Это уникальный шанс окунуться в невероятный мир созданный режиссером Люком Бессоном (Люси, Пятый элемент) без ущерба для кошелька.

Кинокомплекс "Искра IMAX" открыл предварительные продажи на фильм "Валериан и город тысячи планет" в супер-формате IMAX 3D. Только до 9 августа включительно скидка на билеты составит 30%! Это уникальный шанс окунуться в невероятный мир созданный режиссером Люком Бессоном (Люси, Пятый элемент) без ущерба для кошелька.

Приобрести билеты можно как на сайте www.kinoufa.ru или в кассах кинокомплекса "ИСкра IMAX"

Валериан и Лорелин – федеральные агенты, которые перемещаются по Галактике в 2740 году на космическом корабле и борются с вредителями. Миссия приводит их на Альфу – космическую станцию с тысячами инопланетных существ со всех концов вселенной. Среди них есть совершенно разные виды пришельцев – дружелюбные союзники и опасные враги. Валериан и Лорелин по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты.

#Новости#Надежда Валитова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48