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В здании Мособлсуда застрелили четверо обвиняемых по делу банды GTA

1 августа 2017, 17:57
Как сообщает источник, обвиняемые завладели оружием конвоиров и устроили стрельбу прямо в зале суда. Погибли трое подсудимых. Двое пока находятся в крайне тяжелом состоянии. Несколько приставов получили ранения.

В здании Мособлсуда застрелили обвиняемых по делу банды GTA, сообщают ведущие СМИ страны. Перестрелка началась во время перевозки в лифте обвиняемых по делу так называемой банды GTA, пишет Лента. ру.

Как сообщает источник, обвиняемые завладели оружием конвоиров и устроили стрельбу прямо в зале суда. Погибли трое подсудимых. Двое пока находятся в крайне тяжелом состоянии. Несколько приставов получили ранения.

Напомним, банда GTA, которая получила свое название благодаря популярной компьютерной игре Grand Theft Auto, по некоторым данным, причастна к целой серии убийств дальнобойщиков и автомобилистов Подмосковья, в большей степени на трассе М4 «Дон». В преступную группировку входили около 15 выходцев из стран Средней Азии. Согласно следствию, банда причастна к 15 разбойным нападениям, которые сопряжены с убийством 17 человек и покушением на убийство двух человек.

#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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