В здании Мособлсуда застрелили четверо обвиняемых по делу банды GTA

Напомним, банда GTA, которая получила свое название благодаря популярной компьютерной игре Grand Theft Auto, по некоторым данным, причастна к целой серии убийств дальнобойщиков и автомобилистов Подмосковья, в большей степени на трассе М4 «Дон». В преступную группировку входили около 15 выходцев из стран Средней Азии. Согласно следствию, банда причастна к 15 разбойным нападениям, которые сопряжены с убийством 17 человек и покушением на убийство двух человек.