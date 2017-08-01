В Уфе осудят директора опасной для жизни заправки

Директор автомобильной газозаправочной станции у дома на улице Жукова, 14 допустил оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Здание не соответствует необходимому типу огнестойкости, не соблюдено расстояние заправки до общественных и жилых зданий, отсутствует необходимая техническая документация и лицензия, а также первичные средства пожаротушения. Нарушения требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.