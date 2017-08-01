В Уфе осудят директора опасной для жизни заправки

40-летний директор АГЗС ООО «Газ-Трейд» обвиняется по трем статьям: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Незаконное предпринимательство" и "Неисполнение решения суда", сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Директор автомобильной газозаправочной станции у дома на улице Жукова, 14 допустил оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Здание не соответствует необходимому типу огнестойкости, не соблюдено расстояние заправки до общественных и жилых зданий, отсутствует необходимая техническая документация и лицензия, а также первичные средства пожаротушения. Нарушения требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.