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В Уфе осудят директора опасной для жизни заправки

1 августа 2017, 13:15
АГЗС не отвечала требованиям безопасности и несла угрозу жизни и здоровью людей.

40-летний директор АГЗС ООО «Газ-Трейд» обвиняется по трем статьям: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Незаконное предпринимательство" и "Неисполнение решения суда", сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Директор автомобильной газозаправочной станции у дома на улице Жукова, 14 допустил оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Здание не соответствует необходимому типу огнестойкости, не соблюдено расстояние заправки до общественных и жилых зданий, отсутствует необходимая техническая документация и лицензия, а также первичные средства пожаротушения. Нарушения требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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