В России разрешили платить за общедомовые коммунальные услуги по счетчику

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить за общедомовые коммунальные услуги по счетчику, сообщает РИА Новости. С 1 января этого года в плату за содержание жилого помещения включена стоимость холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии, потребляемых при содержании общедомового имущества. Раньше они входили в плату за коммунальные услуги.
Расходы на ОДН определялись по нормативам, утвержденным региональными властями.
Новый закон вносит поправки в Жилищный кодекс. Теперь собственники смогут самостоятельно выбрать способ расчета платы — по показаниям счетчика, либо по установленному нормативу.
При этом, если в доме установлен прибор учета, плату по нормативу можно впоследствии перерасчитать, исходя из показаний счетчика. Ранее закон не предусматривал подобный перерасчет.