В России разрешили платить за общедомовые коммунальные услуги по счетчику

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить за общедомовые коммунальные услуги по счетчику, сообщает РИА Новости. С 1 января этого года в плату за содержание жилого помещения включена стоимость холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии, потребляемых при содержании общедомового имущества. Раньше они входили в плату за коммунальные услуги.