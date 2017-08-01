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В России разрешили платить за общедомовые коммунальные услуги по счетчику

1 августа 2017, 17:07
Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить за общедомовые коммунальные услуги по счетчику, сообщает РИА Новости. С 1 января этого года в плату за содержание жилого помещения включена стоимость холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии, потребляемых при содержании общедомового имущества. Раньше они входили в плату за коммунальные услуги.

Расходы на ОДН определялись по нормативам, утвержденным региональными властями.

Новый закон вносит поправки в Жилищный кодекс. Теперь собственники смогут самостоятельно выбрать способ расчета платы — по показаниям счетчика, либо по установленному нормативу.

При этом, если в доме установлен прибор учета, плату по нормативу можно впоследствии перерасчитать, исходя из показаний счетчика. Ранее закон не предусматривал подобный перерасчет.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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