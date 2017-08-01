Какие изменения будут в России с 1 августа?

Пенсии
В среднем на 200 рублей больше получат пенсионеры в августе после пересчета пенсий с учетом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год, сообщили в пресс-службе пенсионного фонда России.
На перерасчет без заявления могут рассчитывать получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, если их работодатели уплачивали страховые взносы в 2016 году. Отмечается, что прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер, в отличие от традиционной индексации страховых пенсий.
Штрафы за нелегальный алкоголь
С 1 сентября товар со старыми акцизными марками старого образца подлежит конфискации.
Как сообщают Известия, теперь за производство, поставки, хранения и продажу нелегального алкоголя будут штрафовать на сумму от 2 до 3 млн рублей и лишением свободы до трех лет. Если нарушение совершила преступная группировка и речь идет о крупных партиях нелегального алкоголя, то штраф составит от 3 до 4 млн рублей, а виновникам грозит до пяти лет тюрьмы. Меры предусмотрены также за изготовление и сбыт нелегальных акцизных марок. Нарушитель карается штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной планы за период от одного до двух лет и принудительными работами на срок до пяти лет. Кроме того, за использование заведомо поддельных акцизных марок преступникам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей.
Виза для иностранных туристов
С 1 августа граждане 18 стран смогут оформить через интернет электронную визу в Россию. Это коснется жителей Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. Первыми начнут работать пункты пропуска через границу с электронными визами во Владивостоке. Такие визы будут действовать 30 дней, максимальный срок пребывания туристов — восемь дней.
Декларация по земельному налогу
С августа появится обновленная форма декларации по земельному налогу, а именно отпадет необходимость указывать код вида экономической деятельности на титульном листе. Также декларацию не нужно будет заверять печатью организации и будут убраны строки 090 «Код налоговой льготы в виде не облагаемой налогом суммы» и 100 «Не облагаемая налогом сумма». В них исчислялись льготы по земельному налогу в отношении физических лиц. Изменения вступят в силу со 2 августа.