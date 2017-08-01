Какие изменения будут в России с 1 августа?

Как сообщают Известия, теперь за производство, поставки, хранения и продажу нелегального алкоголя будут штрафовать на сумму от 2 до 3 млн рублей и лишением свободы до трех лет. Если нарушение совершила преступная группировка и речь идет о крупных партиях нелегального алкоголя, то штраф составит от 3 до 4 млн рублей, а виновникам грозит до пяти лет тюрьмы. Меры предусмотрены также за изготовление и сбыт нелегальных акцизных марок. Нарушитель карается штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной планы за период от одного до двух лет и принудительными работами на срок до пяти лет. Кроме того, за использование заведомо поддельных акцизных марок преступникам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей.