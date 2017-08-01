Инкассаторы Сбербанка пересели на смарткары и проехали 437 раз вокруг Земли

«Ответственность, надёжность, умение сохранять спокойствие и контроль в сложных ситуациях – вот качества коллег, которые работают в службе инкассации. Благодаря им наши клиенты своевременно получают заработную плату, могут в удобное время и в удобном месте снимать наличные в банкоматах, апредприятия и банки без риска отправляют свои финансовые средства в любую точку страны. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов инкассации с профессиональным праздником и желаю им здоровья, успехов, благополучия!», – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.