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Башкирия лидирует по числу потенциальных банкротов

1 августа 2017, 17:02
Их насчитывается около 25,5 тысяч человек.

По данным Национального бюро кредитных историй, потенциальный банкрот в Поволжье – Башкортостан, сообщает «Реальное время». На конец мая текущего года в республике количество потенциальных банкротов составило 25,5 тысяч человек. Здесь же замечен годовой рост показателя – за год их стало больше на четверть.

Татарстан занимает второе место – 17 тысяч человек банкротов. Также много потенциальных банкротов в Самарской и Нижегородской областях, Пермском крае. Наименьшее число банкротов в Марий Эл и Мордовии – всего 2,5 тысячи человек.

«Состоявшиеся» банкроты-физлица проживают в Москве. Почти каждый десятый банкрот из столицы РФ. Немногим меньше — 4,3 тысячи человек — живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Третье место занимает Московская область с 3,5 тысяч банкротов. В «пятерку» также входит Краснодарский край (3,5 тысячи человек) и Башкортостан (2,3 тысячи).

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