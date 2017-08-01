Башкирия лидирует по числу потенциальных банкротов

«Состоявшиеся» банкроты-физлица проживают в Москве. Почти каждый десятый банкрот из столицы РФ. Немногим меньше — 4,3 тысячи человек — живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Третье место занимает Московская область с 3,5 тысяч банкротов. В «пятерку» также входит Краснодарский край (3,5 тысячи человек) и Башкортостан (2,3 тысячи).