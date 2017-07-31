mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе задержали пьяного водителя маршрутного автобуса

31 июля 2017, 13:03
Водитель маршрутки отказался проходить медицинское освидетельствование, утверждая, что трезв.

Утром 30 июля в районе переулка Кулибина в Уфе инспектор ДПС остановил автобус «ПАЗ», за рулем которого был нетрезвый 32-летний водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике. Полицейским пришлось догонять автобус, поскольку водитель проигнорировал сигнал сотрудников ДПС.

От водителя несло алкоголем. Алкотестер показал наличие алкогольного опьянения, однако водитель с показаниями не согласился. Его доставили в медучреждение для подтверждения медицинского освидетельствования, которое водитель проходить отказался.

Автобус отправили на специализированную стоянку, на водителя составлен административный протокол.

Материалы по теме
В Башкирии нетрезвый водитель погубил свою пассажиркуНетрезвый комбайнер раздавил 8 человекПод Уфой нетрезвый водитель раздавил пенсионерку, катавшуюся на велосипеде
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48