В Уфе задержали пьяного водителя маршрутного автобуса

Утром 30 июля в районе переулка Кулибина в Уфе инспектор ДПС остановил автобус «ПАЗ», за рулем которого был нетрезвый 32-летний водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике. Полицейским пришлось догонять автобус, поскольку водитель проигнорировал сигнал сотрудников ДПС.