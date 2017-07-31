В Уфе задержали пьяного водителя маршрутного автобуса

Утром 30 июля в районе переулка Кулибина в Уфе инспектор ДПС остановил автобус «ПАЗ», за рулем которого был нетрезвый 32-летний водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике. Полицейским пришлось догонять автобус, поскольку водитель проигнорировал сигнал сотрудников ДПС.
От водителя несло алкоголем. Алкотестер показал наличие алкогольного опьянения, однако водитель с показаниями не согласился. Его доставили в медучреждение для подтверждения медицинского освидетельствования, которое водитель проходить отказался.
Автобус отправили на специализированную стоянку, на водителя составлен административный протокол.