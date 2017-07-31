В Уфе на мусорке обнаружили опасные медицинские отходы – СМИ

Пять контейнеров с неизвестной жидкостью нашли недавно уфимцы на улице Пугачева, сообщил телеканал «Россия Башкортостан».
Источник в экстренных службах сообщил телеканалу, что всего обнаружили пять емкостей по 50 литров, на каждой из которых была маркировка «Опасные медицинские отходы».
- Они простояли на месте более суток, - сообщили тележурналисты. - В результате, по данным собеседника, их увезли медработники. Сейчас устанавливается, что за жидкость находилась в контейнерах и кто их мог выбросить.