В России отменены нормы бесплатного провоза багажа

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа, сообщает РИА Новости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу через 60 дней со дня опубликования.