В России отменены нормы бесплатного провоза багажа

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа, сообщает РИА Новости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу через 60 дней со дня опубликования.
Этот закон предоставляет пассажирам возможность летать дешевле, если он летит только с ручной кладью.
Покупая невозвратный билет, пассажир обязуется оплатить услугу воздушной перевозки, а при сдаче багажа и его провоз. Владельцы возвратных билетов смогут провозить багаж бесплатно — платить придется, только если вес груза превысит установленные нормы.
При этом ручную кладь можно перевозить бесплатно даже при невозвратных билетах.
Авиакомпании будут обязаны сообщать пассажирам об условиях перевозки багажа до покупки билета.