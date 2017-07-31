mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии главу сельсовета обвинили в подлоге при оформлении прав на землю

31 июля 2017, 15:06
Он нанес ущерб муниципальному бюджету в размере 671 тысячу рублей.

56-летний глава сельского поселения Имендяшевский сельский совет Гафурийского района обвиняется по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В 2011-2012 годы глава выдал своим знакомым четыре подложные выписки из похозяйственной книги о принадлежности им земельных участков в полтора гектара. По липовым документам местные жители оформили свое право собственности на землю, причем один из них был жителем Стерлитамака.

Ущерб оценивается в 671 тысячу рублей. В ходе расследования уголовного дела три незаконно полученных участка вернули в муниципальную собственность. В ближайшее время дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Материалы по теме
В Башкирии сменился глава администрации Чекмагушевского районаГлаве Кушнаренковского района Башкирии предъявили обвинениеВ Башкирии глава района оставил на улице детей из-за письма Хамитову
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48