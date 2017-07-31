В Башкирии главу сельсовета обвинили в подлоге при оформлении прав на землю

56-летний глава сельского поселения Имендяшевский сельский совет Гафурийского района обвиняется по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В 2011-2012 годы глава выдал своим знакомым четыре подложные выписки из похозяйственной книги о принадлежности им земельных участков в полтора гектара. По липовым документам местные жители оформили свое право собственности на землю, причем один из них был жителем Стерлитамака.
Ущерб оценивается в 671 тысячу рублей. В ходе расследования уголовного дела три незаконно полученных участка вернули в муниципальную собственность. В ближайшее время дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.