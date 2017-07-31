Сода, которая может всё: 5 лайфхаков

Также соду можно использовать при варке овощей. Особенно хорошие вкусовые качества в этом случае приобретает картофель. Добавьте ложку соды в воду, в которой варится картофель, а затем запеките в духовке, и ваши родные и близкие будут приятно удивлены новым вкусом привычного блюда.