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Сода, которая может всё: 5 лайфхаков

31 июля 2017, 13:00
Фото: pixabay.com
Пищевую соду можно с уверенностью назвать универсальным и незаменимым продуктом. Упаковка соды найдется в каждом доме, и спектр ее применения очень широк. Медиакорсеть выяснила, в чем секрет этого полезного вещества, и как ее лучше использовать.

1. Как лечиться содой?

Лечебные свойства соды неоспоримы. Ее можно использовать для ингаляций, полоскания горла при кашле. Раствор соды широко применяется для борьбы с самыми разными инфекциями. Примочки из содового раствора успокоят зуд от комаров. А добавление всего ½ чайной ложки соды к лекарствам будет способствовать снижению артериального давления, так как сода выводит жидкость из организма.

Фото: Data.hideasib.ru

2. Как использовать соду для ухода за собой?

Сода отлично отбеливает зубы и препятствует образованию зубного камня. Периодически добавляйте ее в зубную пасту, и ваши зубы станут заметно белее.

Также с помощью соды можно сделать скраб: для этого нужно лишь добавить всего 1-2 чайные ложки соды в гель для душа.

Практически классикой стало использование соды для пилинга. Смешайте соду с обычной солью в соотношении 1:1 и нанесите на лицо. Конечно, это не заменит вам чистку лица у профессионального косметолога, но народные средства никто не отменял, и они тоже достаточно эффективны.

Фото: Zybiixin.e-bid.ru

3. Как использовать соду в уборке?

Сода – незаменимый помощник на кухне, она отлично очищает и дезинфицирует самые разные поверхности. Всего одна упаковка соды легко заменит вам множество дорогостоящих чистящих средств.

Также соду можно использовать для удаления засоров в трубах, чистки туалета, удаления грибка на шторке в ванной, чистки ковров и матрасов.

Фото: Will.online-editor.ru

4. Как помогает сода в кулинарии?

Сода – отличный разрыхлитель теста. Ее используют при выпечке различных кексов и пирогов. Можно погасить ее уксусом или лимонным соком, смешать с крахмалом или добавить в муку в чистом виде.

Также соду можно использовать при варке овощей. Особенно хорошие вкусовые качества в этом случае приобретает картофель. Добавьте ложку соды в воду, в которой варится картофель, а затем запеките в духовке, и ваши родные и близкие будут приятно удивлены новым вкусом привычного блюда.

Фото: Eda-oesqf.pocofeiky.ru

5. Как сода борется с неприятными запахами?

Очень легко сода удаляет любые неприятные запахи в холодильнике. Для этого нужно просто насыпать соду в открытую емкость и поставить ее внутрь. Аналогичным образом можно поступить и с обувью, мусорным ведром, шкафами.

Можно удалить плохой запах с помощь соды и в посудомоечной машине. Для этого нужно добавить в машину 1/2 стакана соды перед мытьем посуды.

Фото: Madamspro.ru
#Карточки#Наталья Кузнецова
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