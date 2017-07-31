Сода, которая может всё: 5 лайфхаков

Лечебные свойства соды неоспоримы. Ее можно использовать для ингаляций, полоскания горла при кашле. Раствор соды широко применяется для борьбы с самыми разными инфекциями. Примочки из содового раствора успокоят зуд от комаров. А добавление всего ½ чайной ложки соды к лекарствам будет способствовать снижению артериального давления, так как сода выводит жидкость из организма.
Сода отлично отбеливает зубы и препятствует образованию зубного камня. Периодически добавляйте ее в зубную пасту, и ваши зубы станут заметно белее.
Также с помощью соды можно сделать скраб: для этого нужно лишь добавить всего 1-2 чайные ложки соды в гель для душа.
Практически классикой стало использование соды для пилинга. Смешайте соду с обычной солью в соотношении 1:1 и нанесите на лицо. Конечно, это не заменит вам чистку лица у профессионального косметолога, но народные средства никто не отменял, и они тоже достаточно эффективны.
Сода – незаменимый помощник на кухне, она отлично очищает и дезинфицирует самые разные поверхности. Всего одна упаковка соды легко заменит вам множество дорогостоящих чистящих средств.
Также соду можно использовать для удаления засоров в трубах, чистки туалета, удаления грибка на шторке в ванной, чистки ковров и матрасов.
Сода – отличный разрыхлитель теста. Ее используют при выпечке различных кексов и пирогов. Можно погасить ее уксусом или лимонным соком, смешать с крахмалом или добавить в муку в чистом виде.
Также соду можно использовать при варке овощей. Особенно хорошие вкусовые качества в этом случае приобретает картофель. Добавьте ложку соды в воду, в которой варится картофель, а затем запеките в духовке, и ваши родные и близкие будут приятно удивлены новым вкусом привычного блюда.
Очень легко сода удаляет любые неприятные запахи в холодильнике. Для этого нужно просто насыпать соду в открытую емкость и поставить ее внутрь. Аналогичным образом можно поступить и с обувью, мусорным ведром, шкафами.
Можно удалить плохой запах с помощь соды и в посудомоечной машине. Для этого нужно добавить в машину 1/2 стакана соды перед мытьем посуды.